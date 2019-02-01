將與陳思宇姑姑當同事 何志偉：她不尷尬我就不尷尬

2019-02-01 10:49

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院第9屆第7會期於今日起開始辦理報到，剛從補選勝出的新科民進黨立委何志偉、國民黨立委沈智慧也於上午9點半在立法院長蘇嘉全見證和大法官監誓下宣誓就職。何志偉接受媒體訪問時坦言心情有點緊張，但也強調「緊張才會更認真」，未來會好好拚經濟，讓民眾的生活更好。

對於2020年總統、立委選舉確定合併舉行，何志偉則表示，在政治氛圍裡面，「沒有什麼是好的，也沒有什麼是不好的」，只能用謙卑的心傾聽基層聲音，讓人民做最有智慧的打算。

由於未來將在立法院與同黨立委、補選對手陳思宇的姑姑陳靜敏共事，何志偉今也被媒體問到是否會覺得尷尬，對此他大方表示：「過去就讓它過去，只要她不尷尬，我就不尷尬！」他強調，畢竟兩人是同一政黨，只要一起努力就對了。

事實上，其實陳靜敏在自己宣誓就職時就曾表態，表示自己身為民進黨的不分區立委，當然會支持自己黨內提名的立委候選人。不過當時她也為陳思宇被批政二代一事緩頰，強調陳思宇沒辦法選擇自己的出身，但相信她就算出生在一般人家，也同樣會有好表現。

已是立院老鳥的沈智慧，則表示對於重返立院感到很開心，並透露自己上任的第一個功課，就是著手研究勞退基金虧損的制度問題，希望可以提出解決方案。她強調，立法院的環境、硬體都還在，只有人的心境不同，她在民間11年，一定會更接地氣，未來有很多事情都準備要做。

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