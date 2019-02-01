談兩岸關係 吳敦義：各自治理、主權無法分割

2019-02-01 09:47

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義1月24日接受「美國之音」（VOA）的「海峽論壇」節目專訪時，以「和陸、友日、親美」並與世界各國友好，闡述國民黨在處理美、中、台三邊關係的原則，他並強調國民黨念茲在茲的以國家利益為優先考量，拚經濟，讓人民過好日子，是不變的主軸。

談到兩岸關係方面，吳敦義表示，兩岸和平發展最重要基礎就是「九二共識」，中國國家主席習近平日前所提「一國兩制」與「九二共識」無關，只是習近平個人對於未來的期待與追求目標，但蔡政府卻有惡意，故意將兩者連結起來，國民黨的原則就是「九二共識、一中各表」，也就是「兩岸各自治理，主權無法分割。」

吳敦義並指出，由於沒有共識，現階段兩岸不可能進行政治協商，這個階段無論「一國兩制」，或統、或獨，都會對兩岸掀波浪，他認為主張統或獨都沒有問題，這只是對於未來的選擇，同時也無關道德問題，是一個現實問題。

他還說，這是一個選擇問題，也就是如何過好日子的選擇問題，此時「統」的時機未成熟，「獨」則是會造成嚴重的問題。

吳敦義表示，九合一選舉後，國民黨並沒有所謂親美或親中的問題，現今執政的蔡政府採取二分法是不對的。

吳敦義說，美國是台灣相當好的朋友，在外交上，「親美」是國家策略，肇因於美國一向是我們主要防禦性武器的穩定來源，而且美國是講話有力的大國，但「親中」則是出於親情，兩岸同為炎黃子孫，血濃於水，「親一點，本來就是對的」，兩岸彼此有往來，可以確保和平發展，但在保持兩岸關係和平發展之際，也無法忽視國家安全。

「美國之音」日前針對「台灣關係法」40週年進行專體採訪報導，採訪對象為40年來與台美關係發展有關人士，包括前外交部長錢復、吳敦義等。

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