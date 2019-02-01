潘恆旭與鍾小平今試跳愛河 精神科醫師再送6個字

2019-02-01 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市為了2月14日西洋情人節，舉辦「墜入愛河」活動，邀請25對情侶，由男伴跳入愛河，對愛人說「我愛你」。高雄市觀光局長潘恆旭與台北市議員鍾小平今天中午首跳愛河試水溫，日前砲轟「高市府不要再耍白癡」的精神科醫師林耕新則不願多做回應，僅說「保佑大家安全」。

高雄市觀光局為配合2月的西洋情人節，計畫在2月13、14日主辦「墜入愛河」活動，在愛河Love地標前，設置「示愛的打卡點」，並號召25對情侶參加活動，由男方跳愛河向岸上的女友大聲告白。潘恆旭也會陪跳，至於跳愛河的男性都會穿著救生衣。

高雄耕心療癒診所院長林耕新醫師看了相關報導以後直搖頭，日前就在臉書上批：「對於長期致力於自殺防治的我來說，『跳愛河』一點都不浪漫，反而是我們內心無限的擔憂，甚至是心中的痛！」他還不滿的呼籲高雄市府「不要再白癡下去」、「市民的耐心是有限度的！」

《蘋果日報》報導，對於潘恆旭與鍾小平今天試跳愛河的活動，林耕新不願再多做評論，僅說，「保佑大家安全！」、「希望大家平平安安、快快樂樂！」

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