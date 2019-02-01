立院新會期報到搶頭香 陳靜敏被問陳思宇：我會翻白眼喔！

2019-02-01 08:53

〔記者陳昀／台北報導〕立法院第9屆第7會期今天報到，去年11月剛就任的民進黨立委陳靜敏第一次報到，6點35分就到立院搶得頭香，二、三名則是以往常勝軍國民黨曾銘宗、民進黨陳歐珀，都是不到7點就在立院排隊等候。

這屆過去幾個會期，頭香幾乎都是由台南市長黃偉哲拿下，陳靜敏受訪說，自己晚了3年進立法院，第一次有報到機會，特別起了大早，一定要搶頭香、好兆頭，新會期更要透過護理背景，讓長照、社會安全網等政策更接地氣。

談及姪女陳思宇這次在立委補選敗給民進黨何志偉，她開玩笑說「我會翻白眼喔」，但也坦言過程中確實跟民進黨有點尷尬，但也本該是兄弟登山、各自努力，陳思宇表現很好，但可能歷練還不夠，何志偉基層深耕久、獲選民認同，讓人心服口服。

蟬聯報到亞軍的曾銘宗表示，過去都習慣同一個時間出門，沒有刻意爭取早到，就是平常心，新會期希望可以盡快修正「財政收支劃分法」、通過所得稅法修正草案，降低受薪階級的財務負擔。

第3名報到的陳歐珀4點多就起床，從宜蘭搭最早班客運前往立院，新會期希望針對公投亂象、菸稅過高、房地合一稅等不合理現象尋求解決，修法讓政策更接地氣。

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