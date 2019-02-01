小英總統新年將回屏東發紅包 傳會逛墾丁大街

2019-02-01 00:23

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕出身屏東楓港的總統蔡英文，當選後每年都會回到故鄉屏東發紅包，前年選擇楓港老家及車城福安宮，去年選在屏東市玉皇宮，今年可望再回到恆春半島發紅包，甚至傳出會到觀光低迷的墾丁大街逛逛，對於諸多傳言，包括屏縣府及相關單位不願證實，僅強調確有返鄉發紅包行程，細節以總統府發布為準。

小英總統2016年當選後，因台南大地震取消走春發紅包行程，僅前往車城福安宮為災民祈福，2017年大年初一首次以總統身分回到故鄉，選擇車城福安宮及楓港老家發紅包，去年以「擔心前往墾丁旅遊民眾多。」為由，選在屏東市玉皇宮參拜並發新春福袋，今年至今仍未公布行程，但有眼尖民眾已在屏南發現場勘人員。

據了解，明年就是總統選舉年，小英總統肯定選擇新年從故鄉出發，可能再次前往當地廟宇及老家周邊發放新春福袋，為了避開大量南下旅遊的車潮，極可能前一晚投宿在鄰近地區，也傳出可能利用時間前往墾丁地區走走，拉抬當地低迷觀光、傾聽民意。

楓港附近居民洪先生表示，楓港地區在選舉時從沒讓小英總統失望，面對連任在即，相信她一定會回到故鄉取暖，接受鄉親們的鼓勵打氣，在繼續帶台灣人民走出困境，堅持改革及轉型正義的理想。

對於總統返鄉發新春福袋的傳言，屏縣府及相關單位都不願證實，僅強調今年農曆春節期間，確實有總統返回屏東發福袋行程，但相關時間及地點，目前都還在進行場勘及協調，確定後會由總統府統一向全國民眾說明。

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