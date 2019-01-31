花博免費政策惹議推給前朝 卓冠廷：期盼花博一切圓滿

2019-01-31 23:07

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中花博去年11月3日登場，今傳出市府未依約支付國際園藝生產者協會（AIPH）權利金。市長盧秀燕團隊說，前市府團隊「沒付錢」、「沒做好交接」；市府前新聞局長卓冠廷表示，花博免費政策惹議卻推給前朝，期盼花博一切圓滿。

台中花博去年11月3日登場，依照契約應在1個月內匯出第1期權利金給AIPH，AIPH要求2月2日前匯款，否則暫停或終止主辦權。市長盧秀燕、市府新聞局長吳皇昇異口同聲說，是因為去年前市府團隊「沒付錢」，又沒做好交接。

對此，卓冠廷表示，去年11月底市長選舉由盧秀燕勝選，由於盧對於花博提出免費政見，與原團隊收費活動不同，原市府團隊看守期相關付款公文由前副市長張光瑤批示「新市府團隊政策尚未確定，此款項由新市府團隊執行」，此公文正是由現任副秘書長陳如昌負責，當時陳如昌擔任花博辦公室執行秘書，盧秀燕擔任市長後高升副秘書長，並負責花博業務，理應沒有「沒做好交接」的問題。

卓冠廷表示，推給「沒做好交接」似乎是處理事情遇到瓶頸時最簡單的做法，但無助於解決問題。林佳龍前市長帶領的團隊呵護花博、期盼一切圓滿成功的心沒有改變，也希望花博成為台灣觀光的能量而非障礙；更希望花博最後能夠花開結果，而不是花謝蒂落。

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