賽馬可增3千億稅收？香港馬會數據打臉韓國瑜：誇大了

2019-02-01 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜日前初次會見「前香港馬會成員」；韓國瑜強調，未來若成功推動賽馬，預估可帶來2700億到3000億稅收。不過有報導指出，韓國瑜似乎無視香港法制相對落後，才令賽馬活動能繼續，而他所估算的收益更有嚴重誇大之嫌。

台灣醒報報導，韓國瑜聲稱香港馬會直接就業人口有2.8萬人，且馬會上繳香港政府及用於社會福利的金額一年約有新台幣1000億元；因此韓推估，未來高雄若推行賽馬，直接就業人口大概可達9.6萬人左右，並產生2700億至3000億左右稅收。但韓國瑜沒有意識到賽馬或賭博活動背後巨大的社會成本。且香港賽馬會的收益，其實不單是來自賽馬賭博活動，而是來自於包括賽馬、足球博彩及彩票的三大領域。

報導引述年度報資料指出，香港馬會在17至18年度的總投注額達2355億港元（約台幣9222億元），香港馬會因此向港府繳納了226億港元（約885億元台幣）的稅款，而賽馬投注額為1243億港元（約台幣4868億元），約占總額中的52.78%；其他收入來源是而來自足球博彩的收益，則達1031億港元（約台幣4038億元）以及來自彩票的81億港元（約台幣317億元）。

換而言之，韓國瑜所稱「香港馬會上繳港府的稅金」，其實背後有將近一半根本不是賽馬活動產生的，以此推估高雄發展賽馬的情況也不符合現實；最後，報導更指出，根據香港馬會年報透露的年度創造就業機會，即便包括了全職以及兼職也僅有2萬1418個，與韓國瑜宣稱的2.8萬直接就業人口明顯有差距。

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