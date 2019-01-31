核電不延役不重啟 黃士修：將提「重啟核四」公投

2019-01-31 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕經濟部在今天（1月31日）公布新的能源配比，並表示經過評估核電延役與重啟皆不可行，核電確定不會延役或重啟；對此，以核養綠的公投發起人黃士修批評政府「公然說謊」，並表示將在今年3月提「重啟核四」公投，預計在4月公投通過審查後開始連署。

綜合媒體報導，經濟部在今天表示，前2年可做到火力年減1％，但第3年開始將無法達標；此外，因為評估既有核電廠延役有困難，因此不可能延役，台電高層透露，雖然現有的核電機組僅有核三重啟無須法律解套，但目前最棘手的「核廢料處置」仍沒共識，加上核三所在的屏東縣政府與民眾也反彈，恐怕是政府拍板不延役的原因。

不過，知名的擁核人士黃士修批評政府「公然說謊」，他在臉書發文指稱公投結果顯示「核電廠附近居民是絕對多數支持以核養綠」，故地方民意是支持的；且核一只要原能會修改內規，就可以延役，遑論核二、核三，因此核電延役可行；核四重啟也不需要6到7年，若是政治上不受干預，「核四第1年啟封準備，第2年起動測試，期間就可以開始供電，第3年就可以正式商轉」。

他舉例，美國有超過80座核電廠決定延役到60年甚至80年，所謂的儀控系統備品其實是假問題；黃士修指出，政府說以核養綠的公投效力只有把2025非核家園的年限廢止，但現在的作為是要讓2025年非核家園繼續進行，依照現在的狀況來看，提「重啟核四公投」是勢在必行；黃士修表示，預計3月提案，希望今年4月通過審查後開始連署，並在2020年綁總統大選。

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