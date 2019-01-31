工友兼任校園保全？魏明谷再槓王惠美

2019-01-31 20:15

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化國中小校園，明天還有保全嗎？前彰化縣長魏明谷表示，這不是錢的問題，而是要不要做的問題，再怎麼樣也不能窮教育！

由於彰化縣副縣長洪榮章今天出席中小學校長交接典禮時強調，「校園安全不會有空窗期」，由於有54所學校本來就沒有工友與技工，將透過籌錢與企業認養，確保下學期的開學日，這54所學校就會有保全；其餘161所學校，運用原有的工友或是技工人力，來兼任保全工作。

對此，魏明谷表示，校園的工友、技工都有自己的工作，工作性質跟保全不一樣，保全就是守護校園師生的安全，因為是跟保全公司簽約，當這個學校的保全請假時，就會再派人來代班；當學校有狀況需要增派人力時，也可以加派人手，保全有經過訓練，這不是工友、技工可以取代的。

魏明谷說，他接任縣長時，前朝也留下許多負債給他，他也從來沒有去怪罪誰，因為他比較厚道，如今王惠美接任彰化縣長，如果認為這是好的政策，就應該延續，就應該來辦理追加減預算。

前副縣長林明裕強調，校園保全工作需要專注，如果讓工友或是技工來兼任，一下子去割草、一下子去修理東西，如何能夠做好保全工作。

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