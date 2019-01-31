管碧玲選區一分為三 全力幫助黨內3年輕立委連任

2019-01-31 20:02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄立委席次少一席後，管碧玲的選區一分為三，她今天表態支持趙天麟等3位年輕優秀的立委，自己則優先爭取下屆不分區立委。

立委趙天麟提早布局立委連任，民進黨主席卓榮泰南下為團隊勉勵，媒體詢問管碧玲：「下屆立委確定不選了嗎？」

管碧玲回答說，她選擇當大姊大，3個選區瓜分了她的選區，這3個選區都是年輕優秀的委員（指趙天麟、李昆澤、賴瑞隆），希望協助3人，她也提醒「國民黨不要見獵心喜，管媽還是會陪著打贏這場選戰。」

管碧玲強調，從2012、2014到2016，每一次的選舉，她與菊姐及小英總統，在趙天麟的新選區得票率，都超過60%，「我的選區一分為三，3位都是優秀且年輕有為的立委，我沒辦法跳下去初選，我做不來這件事，所以我選擇要替高雄搶回我們失去的這一席！」

管碧玲說，她選擇自己抽出這個戰場，全力支持3位年輕的立委能順利接棒，在3個選區都能勝選。

媒體詢問卓榮泰說，外傳藍營有信心在高雄至少拿下過半的4席以上立委？卓榮泰表示，他會要求黨籍立委努力，他不做任何預測，他對於現在黨的處境，從來不敢做樂觀預測，雖然這次輔選剛穩住腳步，但未來對手會更加集結，希望繼續努力。

趙天麟則表示，下屆立委選戰要當作背水一戰，逆轉打贏回來，國民黨要樂觀判斷，他都尊重，「我們沒有悲觀的權利，要全力以赴，也謝謝管媽的承擔。」

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