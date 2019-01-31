中選會提修法 公投可與大選脫鉤

2019-01-31 20:20

〔中央社〕中選會委員會議今天通過公投法修法版本送行政院審查。中選會代理主委陳朝建表示，主要修法方向為，公投綁大選由「應」改為「得」，保留一定的彈性，並將公投準備期適度拉長。

九合一選舉併公投選務惹民怨，有綠委表態將修公投法，公投未必要綁大選舉行。日前中選會舉行總統與立委選舉是否同日舉行投票北區公聽會，不少與會代表也擔憂公投綁大選亂象會在2020年重現。當時陳朝建表示，目前各界高度共識希望公投準備期間從1個月做適度調整，如調整到3個月以上，但對於是否與大選鬆綁，則有不同意見。

中選會今天下午召開委員會議，通過公投法修法版本。陳朝建在會後接受中央社記者訪問時表示，主要的修法方向為，為保留一定的彈性，也修改公投法第23條，公投案成案後的1到6個月若有全國性選舉，從「應」合併舉行改為「得」合併舉行。

陳朝建指出，也會將公投的準備期間做適度合理的拉長，現行是1個月，多數共識是朝3個月以上調整。今天委員會議通過後，就會將修正草案送交行政院院會審查，行政院審查通過後才會送立法院審議。

現行公投法規定，主管機關應於公民投票案公告成立後1個月起至6個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行。

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