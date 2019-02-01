盧秀燕花博爛帳推前朝 網友狂轟：有夠無恥

2019-02-01 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕國際園藝生產者協會（AIPH）對台中市政府未依約支付花博權利金感到不滿，昨（31）日發出最後通牒要求匯款，否則揚言將取消台中花博的主辦資格；市府團隊反指是「前市府團隊（林佳龍市府）」未明確處理此事，才會造成誤會。對此，網友怒轟「硬要免費還怪別人沒交接」、「有夠無恥」！

昨日驚傳AIPH向台中市政府「討債」，台中市新聞局長吳皇昇昨晚7點半偕同市府秘書長陳如昌緊急召開記者會解釋，他們聲稱，AIPH原定第一筆權利金給付期限為去年12月3日，還是林佳龍市長任內，所以是前市府團隊沒付款。

台中市長盧秀燕昨晚也指稱，是去年前市府團隊「沒付錢」，又「沒做好交接」，發現第一期款項沒付，她也「很訝異」。

不過台中市政府前新聞局長卓冠廷表示，去年11月底盧秀燕勝選台中市長後，由於盧秀燕曾提出市民參觀花博免費的政見，與原規劃不同，時任副市長的張光瑤便在12月3日批示「新市府團隊政策尚未確定，此款項由新市府團隊執行」，這份公文就是陳如昌負責，理應沒有「沒做好交接」的問題。

卓冠廷也指出，推給「沒做好交接」似乎是遇到瓶頸時最簡單的處理方法，但無助解決問題，林佳龍前市長帶領的團隊「呵護花博、期盼一切圓滿成功的心沒有改變，也希望花博成為台灣觀光的能量而非障礙；更希望花博最後能夠花開結果，而不是花謝蒂落」。

而盧秀燕聲稱前朝「沒付錢」、「沒做好交接」的相關報導被轉貼到PTT後，也遭鄉民一片砲轟「最好花博文件沒交接 別騙了」、「硬要免費怪人家沒確實交接」、「市府還再騙？」「果然開始牽拖」、「完全無視人家老早就說免費會出問題 人家AIPH叫你談你還不甩」、「呵 之前還嗆AIPH無權置喙」、「自己的政策叫前朝負責 有夠無恥」。

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