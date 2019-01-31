2台男澳洲送UberEats車禍身亡 外交部：已通知家屬

2019-01-31 18:49

〔記者彭琬馨／台北報導〕外電報導，澳洲雪梨一名公車司機開車時滑手機，在當地時間28日晚間撞死2名從事Uber Eats外送服務的台灣男子。外交部今表示，經駐雪梨辦事處向澳洲警方查證，兩名死者確為我國籍人士，外交部說，駐處在第一時間已與事故家屬取得聯繫，並持續提供必要協助，未來亦將全力協助家屬赴澳妥處相關善後事宜。

外電報導，這起意外發生在雪梨南郊金斯格羅夫（Kingsgrove），死者分別是28歲陳廣偉與32歲的許舒博，事發當時2人正騎乘機車，被49歲肇事司機羅哈斯（Luis Rojas）駕駛的公車由後方追撞。

根據外電報導內容，新南威爾斯省（NSW）助理警察廳長柯波伊（Michael Corboy）說，當時兩人騎乘的機車似乎是停止狀態，騎士與後座的兩人被追撞，機車騎士被撞倒在另一輛車的行車路徑上隨即被輾斃，至於後座乘客不久後也死亡。柯波伊說這起車禍是「一樁悲劇」。

外交部提醒國人，在海外倘遇緊急需協助事項，可與我國各駐外館處聯繫，或撥打+886-800-085-095透過「外交部緊急聯絡中心」聯絡，以即時獲得必要的協助。

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