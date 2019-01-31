台鐵逼穿背心被林佳龍制止 工會狂讚：最接地氣的部長！

2019-01-31 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵局採購7000件「我愛台鐵，安全第一」背心，要求員工在春節期間穿著，引起爭議，交通部長林佳龍立刻要求台鐵局長立刻停止這種活動；對此，台鐵工會發布聲明表示，林部長的明智決策，重視台鐵基層員工心聲，讓所有鐵路員工有感，更讚林佳龍是「最接地氣的部長」！

對於台鐵紅背心事件惹議，交通部長林佳龍繼昨日發臉書指，真的要激勵士氣，還有很多更該優先做的事情後，今再發臉書說：「台鐵要改革或激勵員工士氣，有很多比穿背心、呼口號這種表面功夫更重要的事，如果我只講一次，台鐵聽得不夠清楚，我願意再講一次。」

台鐵局回應，局長已有指示，關於部分主管找員工穿背心、呼口號、拍影片上傳，將會馬上進行檢討；已交代主管爾後有類似活動，要尊重同仁意願，若要拍影片，就是要同仁自願來，高高興興表露真心地拍攝。

對此，工會發布聲明指出，這陣子以來，台鐵員工被強迫套上八股氣息十足的台鐵紅背心，讓基層員工百般無法接受，感謝林部長的明智決定，重視台鐵基層員工心商，讓所有鐵路員工有感，台鐵工會更直讚林佳龍為「最接地氣的部長」。

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