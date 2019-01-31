慶富貸款案疑雲未釐清 高市議會決議成立調查小組

2019-01-31 20:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄銀行慶富貸款案疑雲遲未能釐清，高市議會今通過議員黃捷臨時提案，決議成立「慶富案調查專案小組」，調查委員將援例由議長許崑源指派。

黃捷提出「成立慶富案調查專案小組」臨時提案，包括蔡金晏、林于凱、郭建盟及吳益政議員連署；臨時提案指出，高銀在慶富集團獵雷艦案中、遭慶富集團積欠高達12億元債務，在2017年12月金管會調查報告中，高銀也被提列諸多缺失。

黃捷表示，高銀遭質疑缺失包括未確實評估籌資計畫、未確實評估資金需求、未覈實評估徵信、未落實貸後管理等缺失，卻僅遭裁罰800萬元，參與放貸決策的董事會相關人員責任歸屬尚未釐清，高銀亦未對後續債務追償進度提出說明。

黃捷認為，高市府為高銀最大股東，董事會由市府遴派公股代表擔任董事或監察人，財政局負有監管責任，事涉市民權益甚鉅，市府及財政局有義務、要求高銀提出專案報告向議會說明。

黃捷建議成立專案調查小組進行後續調查，並經大會決議成立，調查委員將援例由議長許崑源指派，期盼透過專案小組釐清高銀慶富案相關疑雲，以對市民有所交代。

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