遭林濁水質疑 卓榮泰：無法與理論大師做太多論述

2019-01-31 20:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨主席卓榮泰提出黨內不排除新決議文，並重新定義「維持現狀」，表達追求主權的決心；遭黨內大老林濁水在臉書質疑。卓榮泰今天下午在高雄受訪時回應：「我們的理論大師，我沒辦法跟他做太多的論述，有時候他覺得我怪怪的，我也不怪他。」

林濁水今透過臉書質疑卓榮泰說：「主席動作雖大，理由卻很怪。想清楚了再做才好。」林濁水也說：「維持什麼現狀，如果搞不清楚，拜託率先主張的蔡總統出來講不就得了？不去問，卻帶著整個黨大家研議維持現狀決議文，不是怪得很，如果研議出來的和總統的不一様不是麻煩大了。」

立委趙天麟提早布局立委連任，卓榮泰今天下午南下為團隊勉勵，他受訪時強調：「我們的理論大師，我沒辦法跟他做太多的論述，有時候他覺得我怪怪的，我也不怪他」。

卓榮泰說，林濁水應該說得清楚一點，他針對的不是哪一個人說哪一句話，他衡量的是整個台灣現在的情勢，堅持黨的精神、價值之外，要與當下結合，新時代台灣需要什麼？我們要與社會對話，「希望對話過程中，理論大師可以加入。」

至於新決議文是否有時間表？卓榮泰強調，這是一個形式，是否叫決議文？他現在也不敢說，這是社會大對話的結果，時間點要看社會的成熟以及黨內機制的討論，我們現在已經啟動跟社會大對話，無論是自由、民主、經濟、文化各方面都可以談，為的是確保台灣主題意識的和平發展。

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