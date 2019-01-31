偽造蔡英文公文「禮讓韓國瑜」 退休警副分局長被法辦

2019-01-31 17:22

〔記者錢利忠／台北報導〕去年9合1選舉前，各種選戰謠言滿天飛，調查局資通安全處共查獲2件意圖擾亂選情的案件，其中1名嫌疑人竟是已退休的高雄市警局三民二分局劉姓前副分局長；劉男涉嫌在LINE群組轉貼，以「民『王』進步黨中央黨部主席蔡英文」名義發文的偽變造函文，宣稱唯恐「影響蔡總統連任，故應禮讓韓國瑜當選市長」，被依違反公職人員選舉罷免法「意圖使候選人當選或不當選罪」，函送高雄地檢署偵辦。

調查局表示，去年10月間共偵辦2件意圖妨害選舉的「假訊息」案，分別為高雄市政府警察局三民二分局劉姓前副分局長，涉嫌於Line群組「雲頂聯誼會」（約263名成員）中，張貼署名「蔡英文」之偽變造函文，企圖誤導選民投票意向；另一案是待業中的朱姓男子，涉嫌於臉書「韓國瑜後援會」上，發表恐嚇民進黨副秘書長徐佳青及趙天麟等7名立委之圖文，2案均已函送雄檢調查。

調查局追查，劉姓前副分局長涉嫌於107年10月間，於Line群組「雲頂聯誼會」中，轉貼以「民王進步黨中央黨部」主席蔡英文名義、秘書長洪耀福決行之偽變造函文，內容提及「…並要求黨員與支持者避免使國民黨籍高雄市市長候選人韓國瑜選後轉而參選總統，影響蔡總統連任，故應禮讓韓國瑜當選市長…」等，企圖誤導選民的投票意向。

劉男於今年1月2日首度被調查局約談到案，他供稱只是因為有趣才轉貼分享，卻無法交待偽變造函文的出處；訊後被調查局依可處5年以下徒刑的違反選罷法104條之意圖使候選人當選或不當選罪，函送雄檢調查。

另外，待業中的朱男，因不滿民進黨副秘書長徐佳青及趙天麟等7名立委的選舉言論，涉嫌於去年10月間，透過個人臉書帳號在「韓國瑜後援會」中留言，並公布徐佳青、趙天麟等人的照片，加註「毒氣室」、「切腹」、「電椅」等處私刑的文字，今年1月15日隨即被調查局約談到案。

針對涉嫌透過臉書粉絲團恐嚇徐佳青、趙天麟等人一案，朱男庭訊時均坦承不諱，訊後被依違反刑法305條恐嚇罪，函送雄檢偵辦。

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