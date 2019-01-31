阿輝伯出院了！ 四代同堂吃年夜飯

2019-01-31 17:10

〔記者蘇芳禾／台北報導〕跌傷住院64天後，前總統李登輝今天總算出院，李登輝辦公室主任王燕軍受訪表示，李前總統於下午4點多回到翠山莊，目前身體狀況回復到住院前狀態，只有吞嚥上要特別注意，不能吃太乾、太大口的食物，今天已經正式出院。據了解，除夕夜孫女巧巧也會帶著女兒回家，4代同堂將一起吃年夜飯。

高齡96歲的李登輝在去年11月29日於住處翠山莊跌倒後，因額頭正面撞擊，導致右眼上方受傷、鼻腔出血，且有輕微腦出血症狀，住進北榮加護病房，直到上月11日病情好轉後，才轉入一般病房休養、復健。

針對這次出院是否有加派醫護人員在側，王燕軍說，醫療團隊已經有加強，基本上維持以前狀態。

而李登輝愛吃牛肉，王燕軍說，李平常吃牛肉都喜歡大口吃，現在咀嚼功能不好，食慾就會不振，咬不動就不想吃。現在吞嚥上要特別注意照顧，不能吃太乾、太大口，要儘量養成習慣。

至於過去李登輝在公開場合都會以紅酒敬酒，王燕軍坦言，李登輝有糖尿病，其實平常不太喝紅酒，只有在正式場合才會拿起來敬酒。

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