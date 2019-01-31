愛上台灣！澳洲駐台代表讚台灣有「三好」

2019-01-31 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲駐台代表蓋瑞（Gary Cowan）去年到台灣就任，熱愛大自然、到台灣後也時常參與戶外活動的蓋瑞，曾稱讚台灣有「三好」，風景好、食物好、人民也友好；去年底和朋友一起登上台灣最高峰玉山，更讓他對台灣美景留下深刻的印象。

根據《聯合新聞》報導，蓋瑞指出，雖然澳洲有許多高山，但高峰頂多大概2200公尺，玉山接近4000公尺，且坡度陡峭，和澳洲很不一樣，且山上高大的松樹也令人印象深刻。

蓋瑞透露，在登玉山行前，還特別到陽明山上跑步、騎腳踏車，作為行前鍛鍊。蓋瑞也分享途中經驗，表示超過3700公尺處時，突然出現頭暈、頭痛等高山症狀，還好有位好心的山友給他一杯薑茶喝，才舒緩不適的感覺。

此外，蓋瑞去年曾應外交部邀請，參訪花蓮太魯閣等景點，當地的景色也令他驚艷不已。蓋瑞曾稱讚，台灣有小籠包與各式特色小吃等很好吃的食物，而且人民非常友好，不論在政府、公司或在街上遇到的台灣人都非常友善；此外，到台灣不久後，蓋瑞還認養了一隻在台灣出生的狗狗，並取名為Lola，讓他的家庭多了一名可愛的新成員。

在澳洲駐台辦事處23日的國慶酒會上，蓋瑞也表示，台灣與澳洲都是法治社會，有相近的民主價值，同時也是經濟夥伴關係，希望今年雙邊關係再進化，發展長期的有好情誼。

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