最強村姑陳筱諭登門拜年 92歲扁媽：阿嬤會幫妳拉票

2019-01-31 16:51

〔記者楊金城／台南報導〕「扁媽」陳李慎今年92歲了，剛從高雄阿扁家回到台南官田西庄祖厝，往年她都會到高雄與兒子陳水扁一家圍爐過年，今年春節她不去高雄扁家圍爐，無黨籍台南市第二選區立委補選候選人陳筱諭，今天下午陪同母親、前台南市議員郭秀珠向扁媽提前拜年，扁媽說：「阿嬤會幫妳拉票。」

郭秀珠和扁媽情同母女，特地帶來扁媽愛吃的虱目魚肚、土魠魚及甜橙，祝扁媽新年快樂。扁媽說，郭秀珠最關心和照顧她，陳筱諭是她從小看到大的孫女，阿扁和她也都知道陳筱諭要參選立委補選，鼓勵年輕人勇於承擔，她會幫忙拉票。

高齡92歲的扁媽身體仍相當硬朗，除了雙眼視力退化、左耳重聽，健康還不錯，看到郭秀珠母女來訪，扁媽相當開心。郭秀珠說，阿扁也認同要給年輕人一個機會，交代扁迷支持陳筱諭，幫忙拉票。

扁媽說，阿扁身體狀況跟以前差不多，精神還不錯，但因為漏尿，都要背尿袋。疼愛阿扁溢於言表。

陳筱諭暱稱「小魚」，她說，這次選舉遭藍綠夾擊，但她有正港台灣派選民支持，有信心小魚逆流而上，力抗新潮流和韓流，打贏選戰。

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