日台交流協會拜訪 韓國瑜：歡迎日本影視產業來高雄取景

2019-01-31 17:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕日本台灣交流協會高雄事務所所長中郡錦藏，今下午拜訪高雄市長韓國瑜，並邀請他率團參加3月份東京食品展；韓國瑜表示會考慮委請農業局長參加，他也強力推薦冬季的高雄很溫暖，歡迎日本電影電視來取景、老年人來避寒。

日台交流協會今下午造訪高雄市長韓國瑜，除討論的高雄與日本的各項交流事務，也邀請高雄參加3月8日東京食品展。

韓國瑜表示，東京食品展規模非常大且參與者眾多，要把高雄農產品外銷日本的話，可把握這個機會，他考慮委請農業局長帶團過去。

此外，韓國瑜也把握機會向日方推銷冬天的高雄，他委託日台交流協會轉知日本電影電視產業，日本冬天太冷、這時可多來較溫暖的高雄取景，也很歡迎日本老年人來高雄避冬。

除了日本長者，韓國瑜也大力推銷高市府舉辦的夏令營、冬令營，希望有機會能邀日本小朋友來參加。

他進一步指出，市府後續會把很多與軍事有關的日本元素挖掘出來，例如第二次世界大戰遺留的隧道幾十年都沒人管 挖出來的重新整理、開發出觀光價值，相信很多日本朋友會有興趣。

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