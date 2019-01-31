國民黨新竹市黨部開鍘 2市議員被黨紀處份

2019-01-31 15:25

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市國民黨部主委呂學樟今天證實，市黨部已開過考紀會，並在28日補齊相關資料送黨中央考紀會，針對市議會正、副議長選舉，黨員鄭成光與鄭正鈐未投給黨提名的人選，分別處開除黨籍和撤銷黨籍的黨紀，目前兩人已不再具國民黨身份，但最後以中央考紀會公告結果為主。

呂學樟說，黨部在正副議長選舉前就先進行黨內初選機制，當時就已公告並要求黨籍市議員要遵守黨中央相關規定，必須投給市黨部提名的正副議長人選，因此市黨部月初已召開考紀會，針對黨籍市議員鄭成光與鄭正鈐未投給黨提名的正副議長人選，紀出開除黨籍與撤銷黨籍的處份。

呂學樟說，黨籍市議員鄭正鈐在議長選舉後有立即表達是不小心蓋成自己的名字，且在副議長選舉有投給黨提名的人選，因此黨部決定處撤銷黨籍處份。

呂學樟說，被撤銷黨籍的黨員必須3年後才能重新申請入黨，且需滿1年後，才能獲黨部提名參選相關公職，而開除黨籍則需隔6年，才能重新申請入黨。

至於黨籍市議員鄭成光，黨部考紀會認為需依規處份，因此決定開除黨籍處份，並已將資料和黨部考紀會決議結果送到黨中央考紀會，會由考紀會依據資料與事實做最後公告。

對此，已被市黨部考紀會決議開除黨籍的國民黨市議員、前議長鄭成光表示，會等黨中央考紀會有相關決定後，再有下一步的動作。

而市議員鄭成鈐則未針對此結果有所回應，但在正副議長選舉時，已強調是不小心，因為是第一個圈選，才會不小心蓋到自己。

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