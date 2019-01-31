中市區長人事大風吹 綠營痛批：排除異己

2019-01-31 15:22

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府趕在春節前，大幅調整區長人事，市議會民進黨團調侃，調動特色是「非我族類一律誅殺」，未依文官倫理調整，不少區長人選出乎外界意料，根本是論功行賞，牽就派系利益，違反市長盧秀燕尊重文官制度的承諾。

民進黨團指出，此次區長人選調整高達23人，加上盧秀燕上任後第一波調整，目前僅剩下大安區、龍井區未易動，調動幅度相當大，事實上原來不少區長歷練豐富，表現優秀，是難得的文官人才，此次紛紛落馬，去處不明，盧秀燕的手段惹人非議。

黨團批評，此次調整，有區公所課長直接升遷，有藝文中心主任調任，更有退休公務人員回任和經濟部加工出口區人員出任，情形少見，未依文官倫理調整，不按牌理出牌，跌破外界眼鏡。

黨團強調，此次調動，不少區長是破格任用，缺乏歷練，未來能否勝任，讓外界質疑，此外，盧秀燕曾經承諾尊重文官制度，表現好的區長將留任，此次調動9成多，難到沒有表現良好的區長，盧秀燕的標準何在？至於調動戶政所主任擔任區長，純粹是人事疏洪道，卻混淆了人事制度，大家要問盧秀燕到底要如何定位「區長的功能」？

民進黨團認為，此次人事調整，有派系利益分贓的陰影，有重量級人士下指導棋的光環，完全是站在政治立場考量，忽視實際需求，將影響地方建設推動。呼籲盧團隊應回歸文官體制，提拔優秀人才，務實推動市政，並希望人事調動「多點務實、少些政治」。

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