邵族傳統領域公告被撤銷 陳瑩：原民會應提行政訴訟

2019-01-31 15:03

〔記者黃欣柏／台北報導〕行政院原住民族委員會去年將南投縣魚池鄉逾3分之2土地公告劃設為邵族傳統領域，事後南投縣政府以此舉將不利地方發展等理由提起訴願，行政院訴願審議委員會審議後，今年1月18日撤銷原民會之公告。民進黨立委陳瑩今表示，完全無法接受此結果，原民會應立即補正程序並提出行政訴訟，導正訴願會的錯誤見解。

據了解，南投縣魚池鄉全鄉土地面積共約1萬2137公頃，而原民會去年6月公告劃設的邵族領域範圍就佔了8095公頃，此舉引發南投縣府不滿，為此提出訴願。行政院訴願會審議後認為，原民會未依「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」通知範圍內所有公有土地管理機關表示意見，並將土地管理機關的意見報請行政院協調，「程序不無瑕疵」，據此決議撤銷公告，要求原民會究明後另做適法處理。

對此，民進黨立委陳瑩今表示，當地機關管理的土地雖被劃在傳統領域範圍內，但卻不在「諮商取得原住民族部落同意參與辦法」內，換言之，這些土地劃設為傳統領域，現狀不會受到影響，依法也不需諮商同意。她表示，原民會可能是為了盡快劃設傳統領域，才未注意到這個讓「開發派」有機可趁的漏洞，應立即補正此程序。

其次，針對訴願會認為原民會應將土地管理機關的意見報請行政院協調，陳瑩也指出，「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」僅規定「必要時『得』由中央主管機關報請行政院協調之」，並非所有反對理由都「須」報請行政院協調，更遑論南投縣政府是以開發利益作為反對理由。

陳瑩強調，原住民族的傳統領域，是指過去族人集體居住、耕作的區域，其中也包括獵場、漁場、曾經遷徙過的路線及祖靈信仰上有特殊意義的地方，具有重大文化意涵，不能因為開發行為而修改，「如果歷史因為利益而遭破壞，何來共存共榮？」她要求原民會應盡速補正程序並提出行政訴訟，確保原住民族權利。

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