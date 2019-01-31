傳要代夫出征立委選戰 徐慧諭：從沒這種想法

2019-01-31 14:53

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣下屆立委，國民兩黨誰參選，引人關注，民進黨去年地方大選慘敗，黨內充斥檢討氛圍，誰參選立委，尚未有人表態，不過坊間傳言，立委陳歐珀的夫人徐慧諭，因與基層互動良好，有可能「代夫出征」，參選下屆立委；徐慧諭表示，從沒有這種想法，她是陳歐珀團隊的一員，只想把協助丈夫的角色扮演好。

下屆立委選舉，宜蘭縣將選出一席，國民黨部分，議員黃定和、陳鴻禧及國民黨宜蘭藍天志工團團長李偉華均表態有參選意願，呂國華也動作頻頻，雖未鬆口要參與初選，但強調如果黨徵召，願意承擔起責任，參選意願濃厚。

對比國民黨的多人有意角逐，民進黨部分則相對寂靜許多，但近期坊間盛傳，徐慧諭基層互動佳、親和力強，頗得人緣，有可能要「代夫出征」，參選下屆立委；徐慧諭受訪時表示，沒有啦，從來沒有參選想法，一直以來都只是想扮演好協助丈夫的角色。

徐慧諭指出，她是陳歐珀團隊的成員之一，因為丈夫要處理的事務很多，她才會協助出席一些活動，盡好立委夫人的本分，她再度強調，只想扮演好協助丈夫的角色。

陳歐珀則說，坊間傳言妻子要「代夫出征」應是開玩笑，妻子為了協助他還辭掉原本的工作，不會有參選的想法，應該是外界對太太的表現很肯定，才會有這樣的聲音；至於自己是否參選，他則表示，現階段還沒思考，雖有一些朋友勸進，但還在想下一步該怎麼走。

另外，宜蘭縣前副縣長黃適超、民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財以及前農委會主委林聰賢均傳出也有意參選下屆立委；黃建財與林聰賢均未鬆口，黃適超則說，是否參與初選他不鬆口，但會繼續請益、努力，一有機會就會勇於承擔。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/