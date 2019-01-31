政院拍板 祭祀公業女性可任「派下員」平等繼承

2019-01-31 15:04

〔記者李欣芳／台北報導〕為解決祭祀公業實務執行問題，並落實憲法保障男女平等精神，行政院院會今天通過內政部擬具「祭祀公業條例部分條文修正草案」，包括允許祭祀公業及祭祀公業法人採行派下代表制度；開放多元處理其財產；落實派下員平等繼承權，當派下員發生繼承事實時，派下員的直系血親卑親屬不分男女及姓氏，都應列為派下員。

所謂派下員，按祭祀公業條例的定義是指「祭祀公業的設立人及繼承其派下權之人。

至於派下員未共同承擔祭祀者，可依規約或章程規定辦理除名，並針對派下員無直系血親卑親屬者，為保障其遺妻及遺母之權益，則規定未再婚之母及配偶也可列為派下員。

內政部表示，這次修正主要有排除運作障礙規範、保障派下員權益及明確祭祀公業法人清算程序等3大重點。在排除運作障礙規範部分，針對祭祀公業及祭祀公業法人派下員大會運作困難，允許採行派下代表制度，除規約或章程之訂定及變更與法人處分財產、解散外，其他事項只要在規約或章程規定派下代表制度，即可召開代表會議議決相關事務。

這次修法也開放祭祀公業能選擇多元處理財產，其可同時將部分財產登記為派下員所有後，再成立祭祀公業法人或財團法人，讓祭祀公業能更彈性處理財產，以及為鼓勵民眾持續申報，增訂祭祀公業申報期間屆滿仍可辦理申報。

內政部表示，為明確祭祀公業法人清算程序，增訂清算人催告債權人限期報明債權，與向直轄市或縣市民政機關申請解散登記的義務。

內政部強調，這次祭祀公業條例的修正，對於派下員權益的保障、落實祭祀公業私權自治具有正面積極作用，也有利於祭祀公業及祭祀公業法人的運作。

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