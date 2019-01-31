政院：勞動基金25日賺回900億 去年虧損非政府基金護盤

2019-01-31 14:15

〔記者李欣芳／台北報導〕勞動基金去年10月投資股市，單月虧損1226億元，遭國民黨立委質疑，政府拿四大基金去護盤股市，犧牲人民權益，對此，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天在行政院會後記者會強調，自2016年政黨輪替以來，四大基金與國安基金從未為了股市的大跌刻意進場護盤，且勞動基金去年度結清虧損700多億元，但在今年1月25日又賺回900多億元。

行政院提供的資料顯示，勞動基金規模4.2兆元，去年虧損726億元，但今年截至1月25日為止，已賺953億元，目前勞動基金扣除去年的虧損，還賺227億元。

Kolas強調，四大基金與國安基金並沒有為了股市進場護盤，她強調，相較於台灣股市總體表現，勞動基金去年表現雖有虧損，但比例約為3.3%，與大盤的8.8%相較仍算穩健，而去年度結清勞動基金虧損700多億元，但1月25日又賺回900多億元，股市是變動的，重點在於基金的操盤是否能有效管理，勞工朋友千萬不要失去信心、不要恐懼、不要擔憂。

Kolas也說，勞保年金改革修法已經送進立法院，若立法院來不及修法通過，政府仍會負擔最終支付責任，會在明年度預算編列200億元，直接撥補挹注勞動基金。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/