公教盼比照勞保撥補退撫基金 銓敘部：2051年前不會破產

2019-01-31 14:14

〔記者陳昀／台北報導〕勞動部日前公布勞保基金可能提前到2027年破產，部長許銘春喊話最遲明年底向政院爭取到200億元預算挹注。全國教育產業總工會今天召開記者會批評，退撫基金同樣面臨短絀，軍公教最高行政單位銓敘部、教育部卻對此一聲不吭；列席的銓敘部退撫司代表回應，經過精算，今年起每年公教退撫基金可挹注120億至273億元不等，破產期限可延長30年，2051年之後才會破產。

「該賺的錢要賺夠，該補的錢也補夠！」全國教育產業總工會理事長黃耀南指出，蔡政府執行年金改革，卻只砍殺為政府效命的軍公教，面對更大財務缺口的勞保基金卻視而不見，全敎產要求精算足以支付足額退休金的金額並每年編列到位，並設立撥補基金，專款用於基金缺口。

銓敘部退撫司副司長吳俐澐表示，去年7月改革後，重新精算15.3萬名退休公務員的退休金，至去年底只有60億元結餘款，今年起陸續改革預估每年能挹注120億元至273億元不等，50年後基金可達7619億元，公務人員退撫基金的財務安全能延長30年。

列席聲援的國民黨立委曾銘宗、陳學聖表示，蔡政府曾宣布軍公教勞要一併執行年金改革，勞保部分卻看不到改革決心，陳學聖更批蔡政府只會討好勞工，標準不一致；曾還提到，原則上贊成行政院撥補預算挹注勞保基金，但面臨其10兆元的潛在負債跟日漸增加的債務只是杯水車薪，蔡政府必須提出具體說明才有意義，否則只是延緩改革的藉口。

列席的民進黨立委許智傑坦言，軍公教年金改革確實是個大洞，但從長遠來看，應該從基礎年金、職業年金、保險年金3階段做整體規劃，並考慮公教也比照軍人年資補償金，才能解決問題。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/