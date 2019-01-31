韓國瑜會面香港馬會遭否認？ 王金平：僅牽線介紹

2019-01-31 13:21

〔記者邱灝唐／台南報導〕高雄市長韓國瑜藉由前立委鄭逢時、前立法院長王金平牽線介紹，昨日與前香港馬會董事林雋軒等人會面，並強調將在高雄推動賽馬。對此，王今日受訪表示，他僅有介紹，對於計畫內容並不清楚，但未來若需要修法，他也會幫忙。

韓國瑜昨日拋出將在高雄推動賽馬，尤其還與前香港馬會董事林雋軒等人會面，引發關注，但香港馬會卻立刻發聲明指出沒派任何代表到訪高雄，一時讓外界摸不著頭緒。被問及此事，韓解釋，林雋軒來訪是自掏腰包相當感謝，並指出會面是透過鄭逢時牽線和王金平介紹。

王金平今早南下擔任台南大天后宮戊戌年冬祈大典主祭。他回應，他與林雋軒沒有接觸，是對方派人接洽，再由他轉介給韓國瑜，對於詳細的計畫內容並不清楚，但這項產業若能成功，預計可為高雄在稅收、企業回饋上，每年多1千多億。

不過，這項產業也受到法令限制，王金平表示，韓國瑜相當有遠見，由於台灣本島還沒訂定博弈相關條例，未來若遇到修法的事情會幫忙。

另外，王金平也被問及2020總統大選一事，外界好奇是否會宣布參選，以及相關時程。對此，王僅笑說，「問太多次了，該宣布時就會宣布。」不過，大天后宮主委曾吉連也披露往事，指出王2008年曾被詢問是否與前總統馬英九一起搭檔參選，但媽祖指示還有機會便婉拒，至於明年是否就是機會來臨之時，王金平仍說，該宣布時就會宣布。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/