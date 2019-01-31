選後清算？雲林肉品市場課長 遭減薪降調「顧大門」

2019-01-31 13:38

蘇治芬痛罵幫派治縣 帶頭違反勞基法

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林肉品市場課長林明正1個多月從課長被降級到辦事員、減薪近2萬元，立委蘇治芬今天在服務處受理陳情，痛罵幫派治縣，選後清算，帶頭違反勞基法，降職、減俸樣樣來趕盡殺絕，讓雲林縣「倒退嚕」。

肉品市場：依法降職降等 縣府指未介入

雲林肉品市場回應，林能力不足是選舉酬庸拔升，顧及公司營運績效及股東權益，綜合考評下依法降職降等；雲林縣府新聞處長周柏吟強調，肉品市場人事依其公司規章辦理，縣府尊重專業不介入，蘇立委不實批判言辭令人遺憾。

林明正自今年1月1日起從課長被調動到總務課「顧大門」，1月7日起降為事務員，職等從10階2級降為5階4級，薪點從510降為360，每月薪水減少1萬8000元。

林明正不滿遭如此侮辱，甚至連前任總經理退休前打好的考績都被退回重新考評，1月23日寄出存證信函，選擇主動「開除老板」。

今天蘇治芬偕同曾任「小燈泡」案辯護律師的吳君婷、民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜、雲林縣議員黃淑鈴、許留賓、廖秋萍、邱世文等人聲援林明正，指控雲林縣政府、雲林肉品市場帶頭違法。

蘇治芬以林明正曾擔任過她的秘書後到肉品市場服務，政治立場不同遭到莫須有羞辱，過去她擔任縣長，均未曾對張榮味在肉品市場任職的女兒、弟媳有過人事動作，質問張麗善選後清算，趕盡殺絕，聽聞還有其他員工及廠商被逼迫提前退休、自白選邊站等情事，要求說明。

吳君婷表示，雲林肉品市場明顯違反勞基法規定，包括調動正當性、勞動條件無不利變更、職務異動合理性、工作地點變更之補償及考量勞工及其家庭等規定，林明正得選擇不經預告終止契約、請求雇主肉品市場給付薪資差額並發給資遣費及開立非自願離職證明，呼籲肉品公司正視法令，保障林明正合法權益，不該再繼續對其他員工下手。

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