林佳龍帶給台中好消息 2020台灣燈會落腳台中

2019-01-31 13:07

〔記者黃鐘山／台中報導〕台灣燈會邁入30年，台中市政府申請主辦2020台灣燈會，今日交通部長林佳龍於臉書宣布喜訊，表示台中2020鼠年台灣燈會將在舉辦台中花博的后里馬場、葫蘆墩公園，及水湳中央公園，並宣布2021年由新竹市主辦，獲得網友肯定，有網友甚至留言「龍龍部長是永遠的台中市長」。

林佳龍表示，台灣燈會今年就滿30歲了，很開心台中的美好和條件獲得評委肯定，繼上一次2015年燈會在台中舉辦，今年台中市政府再次送件，也成功出線，2020鼠年台灣燈會將在舉辦台中花博的后里馬場、葫蘆墩公園，及水湳中央公園，和全台朋友碰面。

對於2020年台灣燈會在台中舉辦，2021年將落腳新竹舉行，林佳龍也強調，台灣燈會從草創到現在，一年比一精彩。源於本土、傳統精神，也逐漸科技化、國際化。

他也提到，今年台灣燈會在屏東，也突破以往選用特色物產做主燈，在地土地精神更加濃厚！對於明年台灣燈會在台中，林佳龍也恭喜台中市民和盧秀燕市長，並且表示交通部觀光局也會和地方合作，一起將燈會辦得精彩、圓滿。

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