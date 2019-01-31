侯友宜不識張淑芬畫家身分 被笑虧「沒知識」

2019-01-31 13:11

〔記者何玉華／新北報導〕台積電慈善基金會董事長張淑芬推動「惜食專案」，今天早上拜會新北市長侯友宜，兩人互贈見面禮，還閉門談了未來雙方可能的合作，不過，兩人的公開互動，因為侯友宜不知道張淑芬的畫家身分，惹得張淑芬作勢翻白眼笑虧說「你真是太沒知識了啦!」語畢全場大笑，侯友宜笑臉解釋說是對她做公益的印象太深刻，稱自己「真是沒知識」。

兩人的見面先是對外公開5分鐘，接著由雙方幕僚陪同閉門會商；雙方見面時，侯友宜準備了文山包種茶相贈，張淑芬則是回贈侯友宜自己畫作的吉祥如意對杯。侯友宜問說「您畫的？」張淑芬小聲對侯友宜說「我是有名的畫家ㄟ」，侯友宜驚訝地說「真的啊？」

張淑芬一聽，愣了一下，作勢無奈的轉頭看了一旁的市府幕僚、翻白眼，侯友宜忙解釋說，我知道您是做了很多善事，不知道您是畫家，一旁的社會局長忙幫腔，「是畫家也是公益家」；張淑芬對侯友宜說，「你真是太沒知識了啦!」語畢全場大笑，侯友宜笑臉回應「我真是沒知識」

侯友宜反問她「慈善你比較有名？還是畫家比較有名？還是兩個都有名？張淑芬說，她的畫可以到蘇富比，問侯友宜「您曉不曉得蘇富比？」強調蘇富比的夜拍（夜間拍賣）是最好的，「張淑芬的在裡面」；沒想到，侯友宜又一聲「真的啊 ！！」張淑芬頓時無言，然後對著市府幕僚說，「你們應該增加他（指侯友宜）的知識」，還說幕僚沒有事先提供她的資料給市長；侯友宜笑回是自己的文化水平不夠。

張淑芬的畫作曾在去年底香港蘇富比「現代藝術晚拍」中，以約台幣839萬元成交。侯友宜說，張淑芬做公益的光芒掩蓋了畫家的身分，讓他一直有刻板印象；侯友宜說，新北市一直在推「公益大平台」，希望藉著張淑芬的影響力，雙方能夠結合，一起關心更多新北市的弱勢族群。

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