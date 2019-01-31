勞保基金單月虧損1226億 藍委質疑股市護盤所致

2019-01-31 13:17

〔記者林良昇／台北報導〕勞動部在本月25日證實，確定勞保基金恐會在2026年破產，比預期提早1年。立法院國民黨團31日上午召開記者會，質疑政府把勞保基金投入股市護盤，結果血本無歸造成勞保提前破產，下會期將邀請勞動部做專案報告，並請監察院主動調查。

立院國民黨團書記長曾銘宗表示，勞保基金投入股市在一個月之內虧損1226億元，勞動基金運用局管理規模及績效顯示，截至107年9月30日止，勞動基金收益數為1052.6億元，收益率為2.87%。但是到了10月底，竟然虧損174.6億元，收益率為-0.47%，一個月之間虧損1226億元，這些虧損的金額，都是1千萬勞工退休後的老本，蔡政府的護盤股市作為，簡直是勞民又傷財。

曾銘宗質疑勞動部、勞動基金運用局去年10月發生什麼事？虧損如此龐大難道都不用對外界說明嗎？還是期待股市奔上萬點後，就有機會彌平虧損？曾銘宗將在下個會期開議後，邀請勞動部做專案報告，並請監察院能夠主動進行調查。

國民黨立委費鴻泰表示，一個月虧損1226億元，把前9個月所賺的錢全部虧掉。根據四大基金（公務員退撫、郵儲、勞退、勞保）短期投資國內上市櫃股票統計顯示，截至去年底為止，投資金額高達1兆111億元，虧損120億元，投資報酬率為-1.19%，在四大基金裡，只有郵儲基金並未虧損，原因在於郵儲基金並未配合政府投入股市護盤。

費鴻泰指出，如果拿掉郵儲基金，其餘三大基金的虧損，更高達-2%左右。四大基金並不是政府或是執政黨的錢，而是全國公教、勞工所繳納的保費，執政黨怎麼可以為了維護政權、支持率犧牲了公教、勞工的權益？政府難道不該有所交代嗎？

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