台中市區長大規模調動 今日異動23人

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市政府今天發布區長大規模人事調動，全市29區除和平自治區有28區，這波有23位區長異動，加上日前北屯與沙鹿兩名調動，在市長盧秀上任後共有25位區長異動，僅大安、清水和龍井留任，預計年後第二個上班日2月12日正式上任。
民政局長吳世瑋表示，這波區長調動讓人才適才適所流動、接地氣，都是平調，沒有降調，強調不是新市長一上任就是異動「那才是選舉考量！」而是觀察一個月後才調動，而且考量選舉時各區長為心屬市長候選人輔選，如果仍留在原位，不少區長顯得人心煌煌、很尷尬「現在選舉結束了，應該要換個環境！」
吳世瑋說，區長調動不分藍綠，也考量區長的長才與意向派任，像前市長林佳龍派任的區長仍任區長，只是換不同區，他也指像西屯區長何國裕有環保專長，則讓回環保局專員；大雅區長林華彬有外語專長，調到秘書處。
吳世瑋說，台中市區長調動人數應與前市長林佳龍差不多，只是林是一波波3、5個調動，而他一次大規模調動，這次調動後，短期也不會有新的區長人事案，希望穩定人心，大家一起衝市政。
台中市政府今（31）日發布區長人事調動，並於年後上任。
區長異動情形如下：
中區區長林忠訓（原南區公所課長）
東區區長陳佩玉（原北區戶所主任）
西區區長王瑞嘉（原東區公所主任秘書）
南區區長洪峰明（原東區戶所主任）
北區區長柯宏黛（原梧棲區長）
西屯區長陳寶雲（原北區區長）
南屯區長簡士喆（原南屯戶所主任）
大甲區長顏金源
外埔區長葉聯慶（原經濟部加工出口區管理處臺中分處技士）
梧棲區長溫國宏（原文化局港區藝術中心主任）
烏日區長陳嘉榮（原大肚區長）
大肚區長白峨嵋（原中區公所主任秘書）
大里區長鄭正忠
太平區長許貴芳（原勞工局專門委員）
霧峰區長李銘海
潭子區長林國聲（原太平公所主任秘書）
大雅區長馬宗佑（原沙鹿公所主任）
神岡區長劉汶軒（原神岡公所主任秘書）
后里區長賴同一
豐原區長徐照山（原東勢公所主任秘書）
新社區長林淑惠
石岡區長劉素幸（原水利局科長）
東勢區長翁培真（原石岡公所主任）
留任：北屯區長李印欽、大安區長周琇茹、清水區長蔡慶生、沙鹿區長廖財崇、龍井區長戴燕如
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