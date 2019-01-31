中市敬老卡福利縮水？綠營批：盧秀燕政策跳票

2019-01-31 12:51

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市府大幅限縮敬老愛心卡使用範圍，市議會民進黨團總召李天生今發新聞稿，痛批市長盧秀燕違反競選承諾，大開老人和身障者福利倒車，嚴重影響持卡者權益及計程車業者生計，盧的「補助不減少，政策會更好」空話一場。

民進黨團表示，敬老愛心卡自去年9月25日起補助搭乘計程車車資，平均每月服務17萬9290人次，搭乘量逐漸提升，顯示政策奏效，廣受好評，現在每趟最高補助50元，其餘自付，恐影響持卡人搭乘計程車外出的意願。

黨團指出，擴大計程車業者參與及防止盜刷、冒用等問題，前市府早已陸續研議解決中，這也是盧秀燕團隊接手後該解決的事，而非限額補助50元，現在小黃持敬老愛心卡的客戶高達70%，市府此舉將嚴重影響計程車司機生計。

黨團強調，前市長林佳龍團隊任內陸續開辦院診掛號補助，贏得社會認同，現在市府卻僅補助每次50元，長者和身障者已忿忿不平，而這一切只因為盧秀燕不想讓林佳龍政績延續，故意讓這些政策化為烏有。

黨團批評，盧秀燕在選戰期間提出2大政見，包含恢復老人健保補助及敬老愛心卡福利100%延續，現在上任1個月多刀砍敬老卡福利，顯見盧的「補助不減少，政策會更好」是一場空話，何時恢復老人健保補助，也將充滿變數。

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