以房養老方案 蘇揆要求加強推動

2019-01-31 12:19

〔記者李欣芳／台北報導〕目前不少銀行包括合庫等公股行庫都推出「以房養老」方案，行政院長蘇貞昌今天表示，「以房養老」措施的核貸件數由105年的1200餘件，成長到去年3千件，若可再加強，應更可顯示成效。

據悉，由於金管會坦承銀行「以房養老」的方案成長有瓶頸，蘇揆指示要加強推動。

行政院今天上午召開院會，金管會在院會議中報告「推動『普惠金融—樂齡扶弱』之成效」，有關高齡者及身障者金融商品，為確保高齡者及身障者的經濟安全保障，金管會將「小額終老保險保費收入」列為人身保險安定基金差別提撥率項目，以鼓勵保險業推動小額終老保險，107年底有效契約件數達約43.6萬件。

金管會並發布「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑及獎勵措施」，鼓勵信託業務結合安養照護、醫療服務等功能，提供符合需求的安養信託商品，107年底累計信託財產本金約170億元。

有關以房養老貸款業務，金管會表示，為提升高齡者經濟自主能力，金管會鼓勵銀行適度調整資源配置，開辦以房養老貸款業務，107年底承作件數計3069件、核貸額度約170億元。

由於有些以房養老當事人認為房子應留給子孫，這項方案的成長因此有瓶頸，金管會副主委張傳章說，金管會將向銀行盡力宣導，以房養老的量有增加的空間，重要的是民眾要改變觀念。

蘇揆說，目前全國銀行遍布，且以房養老措施設計作法良善也可行，請金管會主動推動普及此一措施，讓最需要者能得到社會的正義或溫暖。

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