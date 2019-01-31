政院推食物銀行助弱勢用餐 蘇揆：把資源結合起來

2019-01-31 11:43

〔記者李欣芳／台北報導〕政府正積極推動實物給付（食物銀行），全國22縣市建立203處實物存放點，行政院長蘇貞昌今天在行政院會聽取衛福部及教育部「實物給付協助弱勢民眾及學校弱勢學生用餐」報告後表示，惜物惜福是國人美德，關心助人也是國人的義行，社會弱勢的家庭、學童在任何國家都難免。政府機制就是把整個力量、資源、通路結合起來。

衛福部表示，政府積極推動實物給付（食物銀行），去年度服務逾66萬人次，由直轄市、縣市政府辦理實物倉儲、資源媒合、結合民間資源設置食物站或發放食物券等方式協助弱勢家庭，配合鄉鎮、市、區網絡的連結及支援，對於低收入戶、中低收入戶、經濟陷於貧窮的邊緣戶，或遭遇急難救助之個人及家庭，提供飲食及日常生活用品。

教育部及部分縣市也提供弱勢家庭兒少寒暑假餐食兌換券，提早在放假前開始發送，弱勢兒少可就近至住家附近連鎖超商和連鎖便當店等兌換餐食，除了不讓弱勢兒少餓肚子外，更要讓孩子溫暖過好年。

蘇貞昌聽取報告後表示，如何讓實（食）物銀行物盡其用，不是棄之於地，要在第一時間讓需要的人獲得。政府最重要的是讓有需要者、可提供的資源串連，連結供需雙方。

他說，尤其在實（食）物給付的過程中，要特別注重受助者的尊嚴與心理，尤其是學童，所以請各部會，包括教育部重視。至於超商或金控銀行等，所在據點綿密而深入，本身又有資源跟能力，無論是錢或實（食）物，若能協助媒合，相信能發揮最大效能，可即時提供幫助。

蘇揆說，如同我們推動任何政務，主政者知道哪一個地方是破口、哪一方面待加強，如果有則提出來，用院的力量要求各部會一起來，這樣目標更容易達成，而且可做到盡善盡美，請各部會合作。

蘇貞昌說，關懷弱勢或實（食）物提供等，在第一線工作的都是各縣市政府、地方政府，現在首長都有這方面認知，而且都非常努力，其實各地方政府在第一線扛這工作，我們應看哪一縣市做得特別好，哪裡可以提供其他縣市學習或參考，好的我們多予獎勵，好方法讓全國周知，這樣可以跟上腳步。

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