苗縣議員反同婚 牽拖總統「自己不婚推這個」遭砲轟

2019-01-31 10:47

［記者鄭名翔／苗栗報導］時代力量苗栗縣議員曾玟學日前在議會臨時會拋出同婚議題，認為縣內對落實同志教育及包容多元性別還有許多努力空間，但國民黨議員鄭聚然大表反對意見，並牽拖到蔡英文總統，直指「這個政府領導者本身有問題，自己不婚為什麼還推廣這個東西？」此番言論也引發網友砲轟。

曾玟學針對苗縣府民政處提出質詢，指出全國目前有4000對同性伴侶登記結婚，但苗栗縣自2017年7月開放後至今僅27對登記，認為依照人口比例來計算偏低，要求民政處及戶政事務所針對同性婚姻相關議題的Q&A及相關業務列在網站上。

而鄭聚然則大為反彈，先要求現場列席者表態，「支持自己小孩是同性戀的舉手，先講好，不要到時小孩是同性戀才怪東怪西」，接著矛頭一轉竟直轟蔡英文，稱「這個政府領導者本身有問題，自己不婚為什麼還推廣這個東西？」並強調「同性為什麼可以生小孩？知道自己身體狀況為什麼還要認養小孩？」

網友痛批：無知帶來恐懼和歧視

影片曝光後引發網友熱議，許多人撻伐這是公然歧視，甚至攻擊未婚總統，言論失當；臉書社團「苗栗愛轉來平權遊行」也強調這就是性別教育的重要性，「我們的敵人不是個別的政治人物，而是因為無知帶來的恐懼和歧視。」

曾、鄭兩人為同婚議題槓上後持續延燒，兩人再度於議會爭鋒相對；曾期盼教育處能夠堅守性別平等教育法「促進性別地位之實質平等，消除性別歧視，維護人格尊嚴，厚植並建立性別平等之教育資源與環境，特制定本法。」於教學之中，也獲得教育處長徐永鴻正面回應。

但鄭再度反對，他率先要求曾不該指名道姓將他於議會質詢內容直播上網，接著指出多數人並不支持同性教育，「幼稚園、國小教性教育做什麼？」鄭認為，毒品教育更勝於性教育，絕對反對國小教性教育，「並非教了之後就會懂得保護自己。」並表示，「我不反對同志，但在我的觀念裡，認為這樣不太好。」

曾則回應，苗縣議會下個定期會將會直播，而民意代表表現接受人民監督在合理不過的事；而教育的核心就是要包容、保障少數，才是真正的多元教育。他更提到自己過去擔任中輟教育替代役的親身經歷，指出有學校表現良好、家庭狀況也無虞的孩子，卻因較陰柔的人格特質遭排擠嘲笑，令他十分痛心。

曾玟學強調，性別的光譜是多元的，並非二元對立，如同彩虹一樣，每個人都有自己的色彩、都有屬於自己的顏色，別讓恐懼和誤解扼殺了任何一個生命呈現自己的方式，盼教育處堅守性平法的精神，讓孩子接受完整且正確的知識。

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