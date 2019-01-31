火爆座談會！嘉縣大林鎮長被鎮代嗆 怒翻桌飆國罵

2019-01-31 10:14

〔記者曾迺強／嘉義報導〕台灣糖業公司規劃在嘉義縣大林鎮大林糖廠興建「牡蠣殼加工廠」，大林鎮公所基於多數鎮民不知情，昨晚開座談會邀鄉親與民代聽取台糖簡報，孰料，大林鎮長簡志偉在會議結束前不滿鎮民代表江明赫質疑「你鎮長是把我們大家當作盤仔（傻瓜）嗎？我們今天是要聽什麼？」直接翻桌往前衝、飆國罵表達不滿，場面混亂，警方隨即制止兩方人馬，座談會最後不歡而散。

簡志偉說，在場民代質疑昨天的場合淪為他的「個人秀」，加上江明赫質疑語氣較大聲，「站在鎮長立場，不能被質疑公正性」，才失控翻桌，坦言這是錯誤示範。

江明赫表示，昨天的座談會從晚上7點舉行到將近9點，不僅冗長，身為主席的簡鎮長也沒讓台糖人員充分簡報、發言，讓鄉親知道設廠細節，失去座談會初衷，才一時衝動質疑會議主席，「對不起，我太衝動了，讓整個場面混亂」。

簡志偉表示，台糖的設廠規劃事前沒通知公所，直到媒體披露後，不少鄉親打電話到公所詢問細節，但公所沒有資訊可提供，才決定舉辦昨晚的座談會，請台糖說明建廠進度與台糖將辦幾場說明會與鄉親溝通。

參與座談會的嘉義縣議員許有疆說，他原先樂見台糖活化土地、帶動產業發展，後來查閱資料，認為將牡蠣（蚵）殼從海區的東石鄉、布袋鎮產地大費周章運到大林，產生的碳排放量可觀，不如將廠址設在海區，配合地方創生，更有連結性，若地方反對，也可由其他單位設廠，「不一定由台糖設廠」，昨天的座談會完全沒有結論，遺憾最後淪為格鬥場。

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