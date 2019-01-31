滯留桃機125天終於入境 2中國異議人士感謝台灣各界伸援

2019-01-31 10:08

〔記者姚介修／桃園機場報導〕滯留桃園機場已經125天的中國異議人士劉興聯及顏克芬，昨日深夜已由民間團體申請，先行出境再入境台灣，以專業交流名義申請再度入境台灣，昨日深夜首次踏上中華民國的土地。

據瞭解劉、顔2人是由國內曾建元教授經民間團體在今年1月間申請，以「大陸地區進入臺灣地區許可辦法」送件過關，兩人昨日先行搭機出境，再於昨日深夜，以專業人士交流名義入境。

44歲中國異議人士顏克芬及64歲劉興聯，是在去年9月27日由泰國曼谷過境桃園機場轉機美國時跳機申請政治庇護，他們都說遭受中共迫害，持聯合國難民證向台灣政府申請庇護，2人滯留桃機管制區內長達125天，都是由移民署全程照顧，航空公司也提供三餐，讓他們可以溫飽。

停留期間不斷經過媒體報導，在國內民間團體的申請下，陸委會才表示，將安排2人出境至第三國，再以專業交流名義合法入境台灣。

克芬和劉興聯2人長期關注中國人權問題，推動中國新公民運動，訴求官員公開財產、教育平權等，才導致被拘捕命運，劉興聯利用保外就醫機會逃離中國前往泰國，顔克芬也是在候審期間利用機會潛逃泰國，但是兩人在曼谷被中國潛伏在泰國特務盯上，才計劃離開曼谷，藉由曼谷到台灣轉機美國時，選擇在桃園機場跳機尋求政治庇護，昨天可以踏上中華民國的土地，兩人都非常感謝在這段期間對他們伸出援手的單位和朋友。

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