撐不到2020？ 柯文哲：我撐這麼久很厲害了

2019-01-31 10:06

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲今早赴台北市榮濱市場拜年，對於近期聲量下滑，甚至被前總統馬英九不看好政治能量能延續到2020年的說法。柯文哲先是反嗆，馬什麼時候開始變名嘴？隨後才正面回應稱，其實他撐這麼久已經很厲害了。

近日有大數據公司調查六都市長上任滿月的網路好感度，發現網路聲量原本居高不下的柯文哲，近一個月來的正面聲量僅16.07%，負面聲量達39.95%，意外在六都市長中墊底。 對此，柯文哲今回應，這個講起來很複雜，因為分別有質跟量的問題，網路聲量跟網路的正或負面比例，這是2個不同的題目。

就有輿論認為，柯文哲聲量下滑，歸因於嗆總統蔡英文是一日行情、「強盜說」？柯文哲不認同稱，他自己的經驗是單一事件都不會影響全局，常常要累積，所以不管是積小勝為大勝或積小敗為大敗，這都是每個政治人物要去處理的。

柯文哲接著說，所以他最近常在思考，政府可不可以犯錯？答案是可以，但不可以一錯再錯。因為若要求完全不做錯，那是除非不做事，不然不可能，所以每天要有反省的功夫，每天做完都想想看有沒有什麼可以改善的。

至於柯文哲春節後將接連出訪以色列及美國一事。柯文哲說，他不曉得其他縣市首長的經驗，但他自己每次出國都很有心得，每次都會對視野、經驗還有結交國際上的一些朋友滿有幫助，每次出訪事前的作業、去要做的事，每次都會寫檢討報告都會有改進事項，所以他個人覺得，每次出訪對他來說都很有收穫。

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