獨家》政院資安長宋餘俠出任 禁對中採購原則延到2月宣布

2019-01-31 09:18

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院視資安為國安，去年推動「資通安全管理法」完成立法，自今年元旦起實施，據悉，行政院已指定院本部的資安長由政院常務副秘書長宋餘俠擔任，負責推動及監督政院資通安全事務，而政院要禁止中央機關採購中國資通訊等產品，且不限於科技業，將發布「各機關使用陸資產品的原則」，將延後到2月份宣布。

由於事涉複雜，為避免讓公務體系及外界對這項原則有所誤解，行政院近來慎重討論這項行政命令並且不斷做文字修正，政院原本表明最快1月底，也就是最快今天發布這項原則，為慎重起見，本月已來不及宣布，知情官員透露，農曆過年前已不可能宣布，將延到農曆過年後公布這項原則。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）接受本報訪問時也坦言說「今天公布的機率不大」，原本規畫是如果討論順利的話，在1月底公布。

據悉，在「資通安全管理法」今年起上路後，依規定，中央等各機關都要設資安長，由首長指派副首長或適當人員兼任，實際人選由各部會指定，行政院已指定院本部的資安長由政院副秘書長宋餘俠出任。

本報今天也進一步披露，有關行政院將公布的「各機關使用陸資產品的原則」，包括民眾個資等資訊可辨識出供特定目的使用，例如外交部建置民眾出國資料涉及的軟硬體、衛福部採購雲端系統可能涉及健保個資、交通部所屬單位採購民眾訂車票等交通事業軟硬體，以及會影響公共秩序穩定者，例如台電、台水的水電核心系統，這些相關中國品牌，都將禁止向中國採購。

這項屬於行政命令的指導原則，主要是視機關採購中國製產品涉及的資安敏感性來判斷，未來在公布上述原則後，3月份再發布禁止採購中國產品的清單。

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