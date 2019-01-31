歐洲議會譴責中國武力威脅 歐盟官員：將與台灣合作

2019-01-31 09:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平本月初對台講話，引起國際社會關注。歐洲議會今天罕見公開討論兩岸政治議題，除了有多位議員聲援民主自由的台灣，譴責中國不放棄武力威脅，還有歐盟執委會官員強調將與台灣在不同領域合作。

《中央社》報導，歐盟執委會人道援助及危機管理執委斯蒂里亞尼迪斯（Christos Stylianides），今天在位於布魯塞爾的歐洲議會針對「中國與台灣兩岸關係的最新發展」發表報告，他表示，歐盟雖然與台灣地理位置遙遠，但遠東地區緊張局勢也會對歐盟成員國經濟造成負面影響，兩岸和平穩定發展符合歐盟重大利益。蒂里亞尼迪斯說，歐盟對兩岸關係趨於緊張感到遺憾，並強調歐盟與台灣在民主、法治及人權擁有共同價值，雙方將在不同領域緊密合作。

對於2016年以來中國限制兩岸高層交流，斯蒂里亞尼迪斯指出，中國想進一步壓縮台灣國際空間和誘使盟友改變立場，歐盟對此持續鼓勵兩岸進行建設性對話。他說，歐盟呼籲兩岸維持現狀，並在與台灣共享價值及利益下，歐盟將繼續尋求與台灣在不同領域緊密合作。

報導提到，除了斯蒂里亞尼迪斯，今天這場會議也有多位歐洲議會議員聲援台灣，指總統蔡英文及台灣民眾均堅決反對一國兩制，呼籲中國停止對台灣施壓，讚揚台灣民主自由並譴責中國不放棄武力威脅的立場。

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