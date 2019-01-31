滯留桃機4個月！ 2中國異議人士昨深夜入境台灣

2019-01-31 06:33

〔即時新聞／綜合報導〕2名中國異議人士劉興聯、顏克芬去年9月27日在桃園機場過境轉機時，突申請政治庇護，因主管機關沒有任何指示，2人在機場滯留長達125天，創下移民署成立至今滯留期最長的紀錄。陸委會昨天安排2人出境到第三國，隨後以專業交流名義，於深夜合法入境台灣，2人由台灣友人從機場接走，將2人分開接往安排的住處安置。

綜合媒體報導，日前一度傳出，2人可望於26日入境，但後來因故未成行，2人日前接受媒體採訪時還失望表示，原以為可以入境台灣過除夕了，朋友也安排聚餐及泡溫泉等行程，但終究還是落空。昨天2人在陸委會安排下，順利出境至第三國，隨後在深夜順利入境台灣可以開心過春節。

2人在桃機待了125天，日前是在移民署協助下，被安置於機場管制區內的休息區，劉興聯日前受訪曾說，這段時間從未出現過什麼快樂的夢，夢中總是出現一些寄人籬下的情境。至於在桃機時的三餐問題，顏克芬曾說，吃的是機場員工餐，早餐都是饅頭夾雞蛋，中餐和晚餐是台灣便當，3配菜加1份主菜，通常是雞肉或魚肉，移民署的長官也常常拿各式水果給他們。另外，搭載他們來台的航空公司，也為他們在機場停留期間的餐費埋單。

2人受訪曾表示，非常感謝在機場滯留時幫助他們的單位，他們也可理解台灣沒有「難民法」，加上原以為選舉時刻敏感，所以只能先把他們安置在機場。如今兩人順利入境台灣，終於可以圓夢在台灣過年。

據了解，2人長期關注中國人權問題，參與公盟組織推動中國新公民運動，訴求官員公開財產、教育平權等，2人曾分別在2014、2016年逃亡泰國，去年9月27日假借從泰國返回中國，利用過境台灣桃園國際機場轉機時跳機並申請台灣政府庇護。

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