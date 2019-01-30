年輕化再創紀錄！ 司法官43期李濠松接檢察司副司長

2019-01-30 23:45

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部30日發出人事派令，除了之前已曝光的21位檢察長，另有部內、高檢署、廉政署、洗防辦等9個職位人事異動，其中最引人注目的是43期「小學弟」李濠松，去年他從一審主任檢察官直升綜合規劃司副司長，跌破所有人眼鏡，這次再直上法務部第一大司「檢察司」副司長，打破最資淺的紀錄，再度彰顯部長蔡清祥「就是要年輕」的決心！

「你在部內服務多久？」據悉，蔡清祥28日晚間打電話給李濠松，劈頭就這麼問，得知李濠松待在檢察司5年、綜規司半年，立刻告知將派任檢察司副司長。李濠松30日證實此事，表示因為之前多負責程序法，接獲通知當下「誠惶誠恐」，但蔡一句「做就對了」，讓他義無反顧挑起重責大任。

李濠松現年45歲，台大法律所碩士，司法官訓練所43期結業，曾任東京大學訪問學人，2013年以主任之職調部辦事，一來就遇到馬王政爭引發的通保法爭議，進而投入修法；而後又遇到前台南縣議會議長吳健保與前台北縣瑞芳鎮長廖秀雄的棄保潛逃案，加入「刑事訴訟法」修法行列；接著參與前台北市議員賴素如提出的釋憲案，最終做成大法官釋字737號，讓律師得以閱覽羈押被告的卷宗；最近則是負責司改國是會議中的「國民參審」草案。

學、經歷均豐富的背景，引起前法務部長邱太三注意，去年6月破格延攬他當綜規司副司長，硬是比前手黃謀信（33期）低了10期，此次又獲蔡清祥青睞，點名出征檢察司，再度接下黃謀信的棒子，令資淺檢察官非常振奮，因該職位歷來多為二審檢察官出任，此番人事調動可望替行政職帶來新氣象。

而擔任高檢署書記官長長達5年的陳傳宗（29期）在本波檢察長遴選落馬，令外界非常意外，沒想到長官實對他另有安排，特別拔擢到最高檢擔任書記官長，連跳三級；而去年7月才升上二審的吳怡明（38期），這次被選中出任高檢書記官長，足證高檢也朝年輕化而行。

曾辦過台開案、勁永禿鷹案的許永欽（34期）以查緝金融犯罪出名，這次被延攬到洗防辦任執行秘書；而現就讀警大博士班的黃錦秋（35期），曾帶刑事局偵破女童水泥封屍案，與警界關係良好，本次被派任警政署政風室主任，也是該職首位女性。

另高檢署主任檢察官宋國業（23期）接下襄閱；廉政署主秘曾昭愷（34期）接任法務部綜規司副司長；高檢署檢察官簡美慧（38期）調行政院辦事；警政署政風室主任馮成（37期）接廉政署主秘。

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