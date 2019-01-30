楊鎮浯訪中 福建省答應金酒銷量成長「讓大家有感」

2019-01-30 22:49

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長楊鎮浯今天結束上任首訪中國4天3夜行程，他指出，福建省及廈門市等單位對金門提出的「能通先通、能通快通」，包括金酒、牛肉及特產銷往中國、海漂垃圾、引水安全及防範非洲豬瘟蔓延等議題，均有具體作法及共識，其中攸關金門發展的金酒銷售量將明顯成長，一定會讓大家「有感」。

中國國家主席習近平於「告台灣同胞書」發表40周年談話中，提到兩岸要「應通盡通」，可率先實現金門、馬祖與福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋；對此，中國福建省方面也將作出因應。金門縣長楊鎮浯基於推動「金廈生活圈」概念，27日率團前往中國福建省一帶訪問，將雙方意見進行「對接」。

楊鎮浯說，此行成果分兩大區塊，第一塊是大範圍「應通盡通」的部分，有很多具體的議題都跟對岸有很好的對接；另一塊是金門提出的「能通先通、能通快通」。

他說，「能通先通、能通快通」聚焦在金門的民生經濟及環境永續，人流、物流，都有具體的做法。

他說，旅遊協作部分，與福建省及廈門市的旅遊合作，細部議題就高達快20項，包含旅遊產品的對接、旅遊配套的銜接，甚至有政策引導，鼓勵福建省人民到金門領略不一樣的風情。

楊鎮浯說，對方非常明確的承諾，會對金門高粱酒給予各個方面擴大協助，包括讓金門高粱酒在福建的銷售量明顯的增長，「會讓大家有感」。

他說，比較具體的作法，將與福建省向中國中央表達減免金酒關稅；福建省內會針對公務接待、公務餽贈，以金門高粱酒為優先；各個地方、政府的行銷營運，也會把金酒「綁在一起」；對岸高層明確指示，要讓金酒在福建的銷售，比去年的銷售基礎明顯的增長。並承諾全力協助金酒查緝假酒。

有關海域共同治理部分，包括海漂物處理，也將常態化、機制化；金門會在地方的權限內先作，如果需要進一步跟中央溝通的，會先完成一個完整的規劃，再跟中央溝通。

楊鎮浯指出，針對兩岸共同防範疫病部分，中國也對之前金門盼能加強出境檢疫作出回應；他說，一般海關都是在入境的時候採取比較嚴格的查緝動作，而此行得知，對岸已在小三通出境處安排檢疫犬，加強當地出境的檢查力度，協助金門作第一線的把關，這也是中國方面針對金門的需求，作出很正面的具體回應。

他說，中國會幫助金門的特產，特別是牛肉；預計過年會有具體的動作，請業者做好牛肉出口的準備，對方會在整個環節中協助，讓金門特產能夠快速、方便進入中國市場。

針對之前坊間向中國買水有水質疑慮的部分，楊鎮浯說，基本上完全沒有問題，因為有很多層的管制機制，除了水出來的管制機制，到了金門的受水池，相關的檢驗及管制都非常嚴格，在送到家戶端的時候還有檢查機制，不用擔心。

此外，雙方並就產業合作、青創合作進行深入對談。楊鎮浯說，整體來講，此次訪問，並非大家擔心的只講一些概念或方向，而是提出很多具體可行的作法，未來會有一些比較詳細的說明、會讓鄉親非常有感的作法。

楊鎮浯此行，分別與中共福建省委書記兼省人大常委會主任于偉國、福建省長唐登杰、廈門市委副書記陳秋雄、泉州市副市長季翔峰等官員晤面；隨行的金門訪問團包括縣府財政處長孫國智、環境保護局長楊建立、觀光處長丁健剛、金酒公司董事長李增財、金酒廈門分公司董事長楊應雄等人。

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