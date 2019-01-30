美日等8友邦在世衛挺台 蔡總統：民主台灣不孤單

2019-01-30 21:34

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國、日本、索羅門群島、尼加拉瓜、海地、巴拉圭、瓜地馬拉、史瓦帝尼等8國在世衛組織（WHO）執委會（EB）會議中，以直接或間接方式，呼籲國際社會關注台灣人民被不當排除在世衛組織外的問題。蔡英文總統今晚在臉書對此發文強調，台灣可以為世界帶來更多幫助，請一起把支持台灣的聲音傳出，大聲告訴世界。

總統並說，世界的朋友聲援台灣，是因為台灣在醫療、公共衛生等領域上，已經有長期的國際貢獻。台灣可以為世界帶來更多幫助。

總統說，美國、日本、索羅門群島、尼加拉瓜、海地、巴拉圭、瓜地馬拉、史瓦帝尼，這麼多國家從今天開始有一個新的共通點，在這幾天的WHO（世界衛生組織）執委會上，發言支持台灣參與。

總統強調，民主台灣不孤單，臉書並貼出友邦發言的影音，除請網友們起花四分鐘，看看國際友人為台灣發聲。並呼籲一起把影片傳給你的外國朋友，把支持台灣的聲音傳出，大聲告訴世界。

世衛組織於1月24日至2月1日間舉行執委會。繼海地、巴拉圭及史瓦帝尼三友邦在26日會議中發言挺台後，28日會議進行到「普及化健康照護」議程時，我國友邦瓜地馬拉、尼加拉瓜也先後發言肯定台灣貢獻。

接著在「公共衛生準備及應變」議程中，美國、日本與索羅門群島也在發言中提及台灣。

美國衛生部全球事務處副處長Colin McIff，特別肯定台灣去年宣布捐款100萬美元協助對抗伊波拉疫情的舉動，美國也對世衛組織迄未能接受此捐款表達失望。美國強調，「台灣參與世衛組織相關技術工作，對各方均屬有益」。

日本厚生勞動省大臣官房國際課國際保健資深企劃官堀裕行，則提及傳染性疾病跨境傳播的風險，「我們不應遺漏特定區域，而造成防疫地圖的空白」，間接給予聲援。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/