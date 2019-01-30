宜蘭第二行政中心流標第8次 外界憂縣府喊卡

2019-01-30 21:08

［記者林敬倫／宜蘭報導］興建經費約14億元的宜蘭縣第二行政中心開發案，今因廠商對標案內容有疑義，縣府公告停止決標，是該案第8次流標，外界憂心全案喊卡；國民黨議員陳鴻禧及民進黨議員呂惠卿均要求縣府盡速解決廠商疑義，完成工程招標；縣府秘書長林茂盛指出，全案經檢討後，預計過年後會再度招標。

宜蘭縣政府辦宜蘭縣第二行政中心基地，位在羅東林業文化園區北側，基地面積約1.2公頃，預計興建4棟辦公大樓，最高樓層6層、地下2層，內含羅東消防分隊、羅東警察分局、羅東戶政事務所、地方稅務局羅東分局及羅東地政事務所等縣府機關將進駐辦公，規劃有264個汽車停車格、450個機車停車格。

全案設計完成後，2016年6月起第一次公開招標，但2年多來共招標8次，仍乏人問津，前6次招標，縣府評估是因營建物價上漲，廠商擔心有成本上風險壓力而卻步，因此第7次招標將興建經費從13億提升至14億，全案還是無具體進展，讓外界疑慮第2行政中心開發縣府恐因此喊卡，胎死腹中。

縣建設處長黃志良指出，第8次招標已有兩家潛在廠商洽詢，但因廠商認為標案的施工圖表與圖說不夠詳細，工程無法估價，遲未向縣府投標，昨招標期限到期，必須結標，才會公告停止決標。

羅東籍議員呂惠卿指出，第二行政中心建立後，新增停車格，加上各機關集中，能讓縣民洽公更便利，絕對不能停，縣府應盡速想辦法解決流標問題；羅東籍議員陳鴻禧指出，他也反對第二行政中心停止開發，標案廠商既然認為有問題，縣府應盡速修正，並再次公告招標，另外，第二行政中心預定地位在五結鄉，但都集中羅東鎮的機關，他建議縣府應將該基地行政區改為羅東。

林茂盛回應，因廠商對標案有不少問題，他才請建設處先將標案撤下，針對廠商疑義的部分重新檢討，並研議是否再提升興建經費，增加廠商投標意願，待所有的檢討都沒有問題後，預計過年後會再度招標。

至於是否更改第二行政中心的行政區；民政處回應，因現階段修訂權責在中央內政部，縣府因此沒有修正行政區的規劃，待立院通過行政區域劃分法後，將修訂行政區的權責回歸地方政府，再來修訂。

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