蔡英文談九合一選舉：只是輸一個戰役 會贏一場戰爭

2019-01-30 20:45

〔記者邱書昱／新北報導〕蔡英文總統今天晚間出席新莊區「新北市小英之友會歲末年終聯誼餐會」，席開58桌，立法院長蘇嘉全及多位民進黨立委、參選三重區立委的余天也到場。蔡英文致詞時提到，去年選舉失利但不喪氣，「只是輸一個戰役，會贏一場戰爭。」除了自己需要支持，披掛上陣選立委的余天同樣需要大家的支持。

率先到場的蘇嘉全以生小孩比喻，改革都有陣痛期，尤其蔡英文執政前幾年必須忍受許多責罵，像是年金改革，連前總統馬英九也說年金不改會破產，改革過後能夠永續經營，蔡英文比過去男性總統有決心改革。

蔡英文到場後，小英之友會成員們大喊「總統加油」，給予鼓勵。蔡英文說，新北市的小英之友會最有感情，從投入2010選舉時就成立，看到大家喊聲軍容壯盛士氣好，不論選舉好壞都有大家陪伴。

談起去年九合一選舉挫敗，蔡英文向大家喊話不要喪氣，「只是輸一個戰役，會贏一場戰爭」，要替失敗找成功的道路，同時，也要鼓勵新任的行政院長蘇貞昌一起衝衝衝，也希望各行各業的民眾做分身，把政績讓更多人了解。

蔡英文也說，另一場選舉很快就要開始，期盼大家成為自己和蘇貞昌、蘇嘉全的後盾，錯誤的訊息也能夠即時澄清。她也不忘邀請台下會員加入蔡英文LINE，最後也幫余天喊「凍蒜」助選，小英之友會也送上白鐵製成的蔡想想，期望蔡英文能夠繼續為國家大事想想。

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