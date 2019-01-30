國台辦農曆年前又威嚇台灣 綠委：亞太麻煩製造者

2019-01-30 21:12

〔記者蘇芳禾／台北報導〕中國國台辦發言人馬曉光今天開記者會，批評蔡英文企圖「以武獲獨」、「以武拒統」，此舉只有「死路一條」。對此，民進黨立委趙天麟說，台灣必須進行這麼密集的自我防衛的始作俑者就是中國，中國軍機繞台的軍事行為就是造成區域緊張的來源！民進黨立委王定宇說，國際上正瀰漫抵制華為、聲援台灣的氛圍，中共繼續當惡鄰居，只會亞太地區的成為麻煩製造者。

趙天麟指出，對台進行恐嚇威脅的就是國共當局，從習近平1月初的《告台灣同胞書》談到「不承諾放棄使用武力」，到這個月底又在3天內兩度軍機繞台，中共這樣一直進行武嚇，造成軍事緊張，蔡英文只是進行過年前例行性的視導與慰勉國軍，國台辦的威脅很不厚道。

王定宇指出，國台辦這種發言不是新聞，中國要併吞台灣，當台灣要保護自己時，卻又說我們以武拒統，這種壞鄰居永遠不懂得敦親睦鄰；此外，中國一直成為印太地區的麻煩製造者，只會讓台灣在國際上自由民主的社會中，得到更多奧援；最後，台灣不好戰、也不求戰，但是，保衛台灣2300萬人民的國軍可不是紙糊的。

而蔡英文總統日前致函天主教教宗方濟各，響應世界和平日，信中提到「中國迄未放棄武力侵犯台灣的威脅，也持續在國際間施壓限縮台灣的生存空間」，國台辦今天回應，此舉是「告洋狀」。王定宇分析，目前國際上瀰漫著抵制華為的氛圍，這很明顯打到中國痛處，全世界都覺得是中國來找台灣麻煩，不會有人覺得我們在挑釁。

中共軍機擾台後，美國兩艘軍艦通過台灣海峽，美國也指出，美國海軍將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和相關維護動作。王定宇指出，美國這樣做的用意非常明顯，就是不希望單一力量在這個地方搗蛋，中國繼續窮兵黷武、惹事生非，也讓台灣成為印太地區安全網一環，並且成為西方主流國家盟友。

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